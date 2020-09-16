Сооснователь белорусской PandaDoc закрывает проект помощи бывшим силовикам

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР. Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя о Силиконовой долине.