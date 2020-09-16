Сооснователь белорусской PandaDoc закрывает проект помощи бывшим силовикам

Сооснователь белорусской PandaDoc закрывает проект помощи бывшим силовикамПосле создания проекта четверо сотрудников PandaDoc были арестованы, а счета компании заблокированы
Сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостанавливает программу материальной помощи силовикам, уволившимся из органов внутренних дел Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью Русской службе BBC. В начале сентября четырех сотрудников компании арестовали и обвинили в хищениях в особо крупном размере ‒ им грозит до 12 лет лишения свободы.
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», ‒ сказал он.
В рамках программы Protect Belarus, которая была создана сразу после применения насилия к протестующим со стороны силовиков на акциях протестов в Белоруссии по итогам президентских выборов, силовикам, уволившимся из органов, оказывалась юридическая и финансовая помощь ‒ оплата курсов переквалификации, включая курсы в сфере IT. На странице Protect Belarus в Instagram опубликованы десятки историй об помощи, оказанной бывшим сотрудникам правоохранительных органов.
«Это ни в чем не повинные люди. Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить», ‒ подчеркнул Микадо в интервью.
Спустя примерно месяц после старта программы, 2 сентября, в минском офисе PandaDoc сотрудники департамента финансовых расследований госконтроля провели обыски. 3 сентября белорусские силовики задержали и завели уголовные дела в отношении четырех сотрудников компании ‒ бухгалтера Юлии Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа. Им было предъявлено обвинение в хищении 107 000 белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) из бюджета и причинении тем самым ущерба государству, сообщал Tut.by. На данный момент четверо сотрудников находятся в СИЗО.
Как отмечалось в сообщении PandaDoc, «зарплата любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 000 USD при риске получить от 5 до 12 лет не имеет вообще никакого смысла». В том же сообщении заявлялось о том, что все белорусские счета компании были заблокированы, из-за чего стало невозможным выплачивать зарплату 250 сотрудникам.
По словам Микадо, сейчас PandaDoc находится в процессе релокации из Белоруссии в другую страну из соображений безопасности.
PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР. Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя о Силиконовой долине.