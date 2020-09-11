Сотрудников белорусской IT-компании PandaDoc обвинили в хищениях

«Сотрудникам PandaDoc инкриминируется статья 210 ч.4 УК («Хищение в особо крупном размере»). Суть данной статьи заключается в том, что арестованные сотрудники, злоупотребив своими служебными полномочиями, завладели каким-то имуществом в особо крупном размере или в составе организованной группы. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — говорится в сообщении.