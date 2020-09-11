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Сотрудников белорусской IT-компании PandaDoc обвинили в хищениях

Инкриминируемая им статья предполагает наказание до 12 лет тюрьмы
Татьяна Морозова
Сергей Бобылев/ТАСС

Четырем сотрудникам белорусской IT-компании PandaDoc —  бухгалтеру Юлии Шардыко, директору Дмитрию Рабцевичу, директору по продукту Виктору Кувшинову и HR Владиславу Михолапу — предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в компании. Сейчас все обвиняемые находятся в СИЗО. 

«Сотрудникам PandaDoc инкриминируется статья 210 ч.4 УК («Хищение в особо крупном размере»). Суть данной статьи заключается в том, что арестованные сотрудники, злоупотребив своими служебными полномочиями, завладели каким-то имуществом в особо крупном размере или в составе организованной группы. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — говорится в сообщении.

По информации белорусского портала tut.by, сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 000 белорусских руб. (около 3 млн российских руб.) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело передали в центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии, сообщает портал. 

Как отмечается в сообщении PandaDoc, «зарплата любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет, не имеет вообще никакого смысла». 

Кроме того, в компании сообщили о блокировке счетов, из-за чего нет возможности выплатить зарплату 250 сотрудникам.

2 сентября в минском офисе PandaDoc Микиты Микадо сотрудники департамента финансовых расследований Госконтроля провели обыски. 3 сентября белорусские силовики задержали и завели уголовное дело в отношении вышеупомянутых сотрудников компании. 

Руководитель PandaDoc Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину. В августе он предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР. 

Ранее по теме: В Белоруссии против топ-менеджера PandaDoc завели уголовное дело

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных