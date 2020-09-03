В Белоруссии против топ-менеджера PandaDoc завели уголовное дело

В Белоруссии против топ-менеджера PandaDoc завели уголовное делоРанее в минском офисе компании прошли обыски
Против топ-менеджера белорусской IT-компании PandaDoc Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал Координационного совета Белоруссии.
«Сегодня стало известно, что против топ-менеджера компании Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело. Есть серьезные основания полагать, что все эти действия связаны с гражданской активностью сооснователя PandaDoc Микиты Микадо, который предлагает помощь уволившимся после выборов в Беларуси сотрудникам ОМОНа и других силовых структур», — говорится в сообщении.
Жена Виктора Кувшинова - Александра Дикан сообщила на своей странице в Instagram, что сегодня в 10 часов утра по местному времени четверо мужчин в штатском пришли домой к Кувшинов с обыском, после чего его увезли. «В 10 утра приехало четыре мужчины в штатском, к нам домой, забрали Витю. Три часа ничего неизвестно, кроме того, что адвокаты нашли его — он в центральном отделении бюро финансовых расследований, и сейчас адвокаты поехали туда, чтобы попробовать попасть», — сказала она.
По ее словам, мужчины в штатском изъяли два компьютера — ее и мужа Виктора Кувшинова. Через несколько часов, Дикан сообщила, что «передала мужу передачу на Окрестину» (СИЗО в Минске — прим. ред.)
2 сентября в минском офисе PandaDoc Микиты Микадо сотрудники департамента финансовых расследований Госконтроля провели обыски.
«Я готов подтвердить, что сегодня в наш минский офис PandaDoc пришел департамент по финансовым расследованиям. Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете. Мы честная IT-компания», – написал Микадо в своем Instagram.
Руководитель PandaDoc Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину. В августе он предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.
PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе PandaDoc.Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР.