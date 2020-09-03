В Белоруссии против топ-менеджера PandaDoc завели уголовное дело

Жена Виктора Кувшинова - Александра Дикан сообщила на своей странице в Instagram, что сегодня в 10 часов утра по местному времени четверо мужчин в штатском пришли домой к Кувшинов с обыском, после чего его увезли. «В 10 утра приехало четыре мужчины в штатском, к нам домой, забрали Витю. Три часа ничего неизвестно, кроме того, что адвокаты нашли его — он в центральном отделении бюро финансовых расследований, и сейчас адвокаты поехали туда, чтобы попробовать попасть», — сказала она.