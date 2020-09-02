В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски
В минском офисе белорусского стартапа PandaDoc Микиты Микадо сотрудники департамента финансовых расследований КГБ проводят обыски. Эту информацию подтвердил у себя на странице в Instagram сам Микадо.
«Я готов подтвердить, что сегодня в наш минский офис PandaDoc пришел департамент по финансовым расследованиям. Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете. Мы честная IT-компания», – написал он.
Руководитель PandaDoc Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину. В августе он предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.
PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе PandaDoc.