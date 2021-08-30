Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц в Крыму

Он рассказал, что для оценки ситуации он лично выезжал в города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. По его словам, теперь такие выезды в регионы будут осуществляться на постоянной основе. Он также отметил, что за санитарное состояние в муниципалитетах ответственность несут главы администраций. «Только личная вовлеченность руководителей позволит наладить эффективную работу в данном направлении. При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны», — добавил глава Крыма.