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Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц в Крыму

Ведомости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал катастрофической ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора на полуострове, сообщает пресс-служба главы региона.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой – катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов», — сказал Аксенов в ходе совещания. Он дал негативную оценку качеству работы МУПов, управляющих компаний, занимающихся уборкой и вывозом мусора в населенных пунктах.

Он рассказал, что для оценки ситуации он лично выезжал в города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. По его словам, теперь такие выезды в регионы будут осуществляться на постоянной основе. Он также отметил, что за санитарное состояние в муниципалитетах ответственность несут главы администраций. «Только личная вовлеченность руководителей позволит наладить эффективную работу в данном направлении. При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны», — добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали.

Ранее по теме: Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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