Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал катастрофической ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора на полуострове, сообщает пресс-служба главы региона.
«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой – катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов», — сказал Аксенов в ходе совещания. Он дал негативную оценку качеству работы МУПов, управляющих компаний, занимающихся уборкой и вывозом мусора в населенных пунктах.
Он рассказал, что для оценки ситуации он лично выезжал в города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. По его словам, теперь такие выезды в регионы будут осуществляться на постоянной основе. Он также отметил, что за санитарное состояние в муниципалитетах ответственность несут главы администраций. «Только личная вовлеченность руководителей позволит наладить эффективную работу в данном направлении. При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны», — добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали.