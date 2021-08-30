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В России выявили рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений

Ведомости

Количество выявленных в России в 2021 г. коррупционных преступлений побило восьмилетний рекорд, следует из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь – июль.

«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24 500). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», – говорится в докладе, опубликованном на портале правовой статистики ведомства.

По данным Генпрокуратуры, около половины – 12 100 – таких преступлений приходится на факты взяточничества, число которых увеличилось на 27,4%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб. Наибольшее число подобных правонарушений зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.

Размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился относительно прошлого года с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб. При этом почти втрое возросла сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей. Во столько же раз увеличилась стоимость арестованных активов, рассказали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных