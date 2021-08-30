В России выявили рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений
Количество выявленных в России в 2021 г. коррупционных преступлений побило восьмилетний рекорд, следует из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь – июль.
«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24 500). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», – говорится в докладе, опубликованном на портале правовой статистики ведомства.
По данным Генпрокуратуры, около половины – 12 100 – таких преступлений приходится на факты взяточничества, число которых увеличилось на 27,4%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб. Наибольшее число подобных правонарушений зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.
Размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился относительно прошлого года с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб. При этом почти втрое возросла сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей. Во столько же раз увеличилась стоимость арестованных активов, рассказали в ведомстве.