В России выявили рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений

По данным Генпрокуратуры, около половины – 12 100 – таких преступлений приходится на факты взяточничества, число которых увеличилось на 27,4%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб. Наибольшее число подобных правонарушений зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.