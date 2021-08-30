Минюст внес в список нежелательных четыре организации из Латвии и Украины
Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных на территории России четыре организации из Латвии и Украины, связанные с международным движением «Новое поколение», следует из материалов ведомства.
В список попало само движение, зарегистрированное в Латвии, и находящаяся на территории этой же страны Евангельская христианская церковь «Новое поколение». Из украинских организаций перечень пополнили Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое поколение».
Таким образом Минюст исполнил решение Генеральной прокуратуры России от 23 августа. Тогда в надзорном ведомстве пояснили, что деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих.
Движение «Новое поколение» было основано в 1989 г. пастором Алексеем Ледяевым и базируется в Риге.