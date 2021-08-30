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Минюст внес в список нежелательных четыре организации из Латвии и Украины

Ведомости

Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных на территории России четыре организации из Латвии и Украины, связанные с международным движением «Новое поколение», следует из материалов ведомства.

В список попало само движение, зарегистрированное в Латвии, и находящаяся на территории этой же страны Евангельская христианская церковь «Новое поколение». Из украинских организаций перечень пополнили Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое поколение».

Таким образом Минюст исполнил решение Генеральной прокуратуры России от 23 августа. Тогда в надзорном ведомстве пояснили, что деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих. 

Движение «Новое поколение» было основано в 1989 г. пастором Алексеем Ледяевым и базируется в Риге.

Ранее по теме: Генпрокуратура признала нежелательными четыре организации из Латвии и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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