Минюст внес в список нежелательных четыре организации из Латвии и Украины

В список попало само движение, зарегистрированное в Латвии, и находящаяся на территории этой же страны Евангельская христианская церковь «Новое поколение». Из украинских организаций перечень пополнили Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое поколение».