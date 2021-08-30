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Власти Петербурга выплатят всем учителям по 10 000 рублей

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга выплатят по 10 000 руб. всем учителям и воспитателям, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 000 руб. всем петербургским педагогам», – говорится в сообщении.

Выплаты будут произведены в течение ближайших трех недель. Их получат более 120 000 человек: учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, воспитатели, преподаватели музыкальных и спортивных школ – все, кто работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и детских лагерях, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на ежегодном заседании городского педсовета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб. и пенсионерам по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Ранее по теме: Голикова назвала дату выплаты пособия пенсионерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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