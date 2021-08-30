Власти Петербурга выплатят всем учителям по 10 000 рублей
Власти Санкт-Петербурга выплатят по 10 000 руб. всем учителям и воспитателям, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 000 руб. всем петербургским педагогам», – говорится в сообщении.
Выплаты будут произведены в течение ближайших трех недель. Их получат более 120 000 человек: учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, воспитатели, преподаватели музыкальных и спортивных школ – все, кто работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и детских лагерях, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на ежегодном заседании городского педсовета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб. и пенсионерам по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.