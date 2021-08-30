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Швейцария отклонила запрос России об экстрадиции бизнесмена Клюшина

Ведомости

Швейцарское Федеральное управление юстиции отклонило запрос об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Клюшин ранее был задержан по запросу США.

«Факт, изложенный в запросе, не подлежит уголовной ответственности в соответствии со швейцарским законодательством. В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, 12 августа 2021 г. федеральное управление юстиции сообщило российским властям, что запрос был отклонен», — говорится в сообщении.

Бизнесмен в марте текущего года был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях. Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле с участием нескольких сообщников.

Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М 13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 г. издание «Проект» (внесено в реестр нежелательных организаций) опубликовало материал, где говорилось, что Клюшин является также владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен в итоге через суд обязал «Проект» удалить соответствующую статью и получил 50 тыс. руб. компенсации морального ущерба.

О причастности Клюшина к каналу «Незыгарь» в 2018 г. писал также колумнист Максим Кононенко.

Ранее по теме: В Швейцарии арестовали российского бизнесмена по запросу США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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