Швейцария отклонила запрос России об экстрадиции бизнесмена Клюшина
Швейцарское Федеральное управление юстиции отклонило запрос об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Клюшин ранее был задержан по запросу США.
«Факт, изложенный в запросе, не подлежит уголовной ответственности в соответствии со швейцарским законодательством. В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, 12 августа 2021 г. федеральное управление юстиции сообщило российским властям, что запрос был отклонен», — говорится в сообщении.
Бизнесмен в марте текущего года был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях. Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле с участием нескольких сообщников.
Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М 13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 г. издание «Проект» (внесено в реестр нежелательных организаций) опубликовало материал, где говорилось, что Клюшин является также владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен в итоге через суд обязал «Проект» удалить соответствующую статью и получил 50 тыс. руб. компенсации морального ущерба.
О причастности Клюшина к каналу «Незыгарь» в 2018 г. писал также колумнист Максим Кононенко.