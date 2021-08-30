Швейцария отклонила запрос России об экстрадиции бизнесмена Клюшина

Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М 13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 г. издание «Проект» (внесено в реестр нежелательных организаций) опубликовало материал, где говорилось, что Клюшин является также владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен в итоге через суд обязал «Проект» удалить соответствующую статью и получил 50 тыс. руб. компенсации морального ущерба.