В Ставропольском крае отменили празднования дней городов

Школьные линейки в День знаний будут проведены только для первоклассников. Минздраву региона поручено обеспечить возможность бесплатного анализа на антитела для пациентов в возрасте от 60 лет и старше. Реализация этого решения должна быть проработана в ближайшие дни, отметили в правительстве края.