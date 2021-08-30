В Ставропольском крае отменили празднования дней городов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципальных образований отказаться от проведения массовых мероприятий в дни городов, сел и округов, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Празднование дней сел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом», – сказал Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусу. Сэкономленные средства он предложил направить на лечение детей с сахарным диабетом. Губернатор отметил, что в регионе пока не наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19, суточные показатели остаются на достаточно высоком уровне.
Школьные линейки в День знаний будут проведены только для первоклассников. Минздраву региона поручено обеспечить возможность бесплатного анализа на антитела для пациентов в возрасте от 60 лет и старше. Реализация этого решения должна быть проработана в ближайшие дни, отметили в правительстве края.
По данным оперативного штаба на 30 августа, в Ставропольском крае за сутки выявили 358 новых случаев коронавируса, 25 человек выздоровели, 21 скончался. Всего в регионе зарегистрировано более 74 000 заражений и 2308 летальных исходов.