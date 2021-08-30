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В Ставропольском крае отменили празднования дней городов

Ведомости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципальных образований отказаться от проведения массовых мероприятий в дни городов, сел и округов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Празднование дней сел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом», – сказал Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусу. Сэкономленные средства он предложил направить на лечение детей с сахарным диабетом. Губернатор отметил, что в регионе пока не наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19, суточные показатели остаются на достаточно высоком уровне.

Школьные линейки в День знаний будут проведены только для первоклассников. Минздраву региона поручено обеспечить возможность бесплатного анализа на антитела для пациентов в возрасте от 60 лет и старше. Реализация этого решения должна быть проработана в ближайшие дни, отметили в правительстве края.

По данным оперативного штаба на 30 августа, в Ставропольском крае за сутки выявили 358 новых случаев коронавируса, 25 человек выздоровели, 21 скончался. Всего в регионе зарегистрировано более 74 000 заражений и 2308 летальных исходов.

Ранее по теме: Минимум в трети регионов школы проведут линейки с ограничениями из-за ковида

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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