В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань с полуфабрикатами

В качестве примера отмечается, что Ухань был в числе городов, где партия замороженной свинины, импортированной из Бразилии, и говядины из Уругвая дали положительный результат на коронавирус в декабре 2020 года. Один из исследователей CDC Лю Цзюнь также добавил, что число подтвержденных случаев COVID-19 в магазинах замороженных продуктов на рынке морепродуктов города Хуанань было значительно выше, чем в других, а риски заражения для людей, работающих в подобных точках продаж, втрое превышали риски у других работников.