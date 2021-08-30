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В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань с полуфабрикатами

Ведомости

Коронавирус мог быть завезен в китайскую провинцию Ухань, с которой началась пандемия COVID-19, вместе с замороженными продуктами из других стран, сообщает Global Times со ссылкой на экспертов Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC).

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, единичные вспышки произошли в Пекине и Даляне тем летом. Мы провели эпидемиологические исследования, тестирование на нуклеиновую кислоту, антитела, исследовали поставки замороженных продуктов и сравнительный анализ последовательности вирусных генов пациентов с COVID-19 и упаковок продуктов питания и подтвердили, что вирус был импортирован из других стран или регионов посредством транспортировки по холодной цепочке», — заявил официальный представитель китайского CDC Ма Хуэйлай.

В статье упоминается мартовский совместный доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, где говорится, что передача коронавируса из полуфабрикатов действительно является «возможной» причиной пандемии. Теперь китайский CDC предложил ВОЗ подробнее изучить данную версию и напрямую исследовать страны, из которых замороженные продукты доставлялись в Ухань. 

В качестве примера отмечается, что Ухань был в числе городов, где партия замороженной свинины, импортированной из Бразилии, и говядины из Уругвая дали положительный результат на коронавирус в декабре 2020 года. Один из исследователей CDC Лю Цзюнь также добавил, что число подтвержденных случаев COVID-19 в магазинах замороженных продуктов на рынке морепродуктов  города Хуанань было значительно выше, чем в других, а риски заражения для людей, работающих в подобных точках продаж, втрое превышали риски у других работников.

В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Эксперты представили четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы сочли передачу инфекции человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной». 12 августа руководитель группы экспертов ВОЗ, датский ученый Питер Эмбарек рассказал, что первым человеком, который заразился новым коронавирусом, мог стать сотрудник лаборатории в Ухане, собиравший образцы у летучих мышей в естественной среде.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали вероятное место начала распространения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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