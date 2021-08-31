В России впервые с июня выявили менее 18 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 813 человек, следует из статистики оперштаба на 31 августа – это минимум с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случаев COVID-19.
Умерли за сутки 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 918 965. Умерли за все время пандемии 183 224 человека. Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 18 325 новых случаях COVID-19 и 792 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1162 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1914 человек, скончались 44. За все время пандемии в столице выявили 1 567 538 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская (+758) и Свердловская (+516) области, Санкт-Петербург (+513) и Ростовская область (+481).
За сутки полностью выздоровели 18 624 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 6 181 054.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, в мире выявлено более 217 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39 млн случаев, Индии (более 32,7 млн), Бразилии (свыше 20,7 млн) и Франции (более 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.