В России впервые с июня выявили менее 18 000 случаев COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 1162 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1914 человек, скончались 44. За все время пандемии в столице выявили 1 567 538 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская (+758) и Свердловская (+516) области, Санкт-Петербург (+513) и Ростовская область (+481).