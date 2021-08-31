Словакия завершает применение «Спутника V»

Применение «Спутника V» разрешили в Словакии в конце мая, при том что Европейский союз (ЕС) до сих пор не одобрил российскую разработку на своей территории. Вакцина была допущена в Словакию с задержкой в три месяца, обусловленной «информационной войной» против препарата, сообщили ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).