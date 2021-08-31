Словакия завершает применение «Спутника V»
Словакия с завтрашнего дня прекращает применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили агентству ТАСС в министерстве здравоохранения республики.
«Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», — рассказали в ведомстве.
Вакцинация «Спутником V» стартовала в Словакии 7 июня этого года. Записаться на прививку можно было до конца июня. В целом желание вакцинироваться российским препаратам выразили более 15 000 жителей страны, в том числе вице-премьер и министр финансов республики Игорь Матович.
Применение «Спутника V» разрешили в Словакии в конце мая, при том что Европейский союз (ЕС) до сих пор не одобрил российскую разработку на своей территории. Вакцина была допущена в Словакию с задержкой в три месяца, обусловленной «информационной войной» против препарата, сообщили ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
О регистрации «Спутника V» в Словакии РФПИ заявил 1 марта. После этого фонд рассказал о распространении фейковых новостей, будто поставленная в страну вакцина чем-то отличается от той, что получил подтвердивший ее эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения были основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза.
Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Матович заявлял, что в стране есть много «высокопоставленных врагов» российской вакцины.
Изначально Словакии предоставили 200 000 доз «Спутника V», однако страна в итоге решила использовать только 40 000 из них. Около полутора месяцев назад минздрав республики сообщил, что Россия выкупила 160 000 доз вакцины по той же цене, за которую та была продана — $9,95 за дозу.