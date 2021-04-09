Вице-премьер Словакии рассказал о «высокопоставленных врагах» «Спутника V»
В Словакии есть много высокопоставленных врагов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил изданию «TA 3» вице-премьер страны Игорь Матович, комментируя ситуацию с отзывом партии препарата со стороны Москвы.
«К сожалению, оказалось, что у «Спутника V» слишком много высокопоставленных врагов в Словакии, которые сделали все, чтобы не допустить его использования», — сказал он.
По словам чиновника, российские власти «чувствуют себя чрезвычайно обиженными» из-за того, что Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC) доверил оценку препарата незарегистрированной лаборатории. Он добавил, что результаты этой лаборатории «наводнили мир» и «нанесли ущерб репутации» «Спутника V».
При этом Матович заявил, что понимает разочарование россиян. Он сообщил, что ему удалось договориться с Москвой сохранить «открытые двери» в части поставок препарата.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге вчера РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам.
При этом в Кремле не согласились с утверждением, что скандал вокруг «Спутника V» в Словакии подрывает доверие к данному препарату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна данной республике, то многие другие страны обрадуются возможности забрать ее себе.