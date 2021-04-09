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Вице-премьер Словакии рассказал о «высокопоставленных врагах» «Спутника V»

Ведомости

В Словакии есть много высокопоставленных врагов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил изданию «TA 3» вице-премьер страны Игорь Матович, комментируя ситуацию с отзывом партии препарата со стороны Москвы.

 «К сожалению, оказалось, что у «Спутника V» слишком много высокопоставленных врагов в Словакии, которые сделали все, чтобы не допустить его использования», — сказал он.

По словам чиновника, российские власти «чувствуют себя чрезвычайно обиженными» из-за того, что Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC) доверил оценку препарата незарегистрированной лаборатории. Он добавил, что результаты этой лаборатории «наводнили мир» и «нанесли ущерб репутации» «Спутника V».

При этом Матович заявил, что понимает разочарование россиян. Он сообщил, что ему удалось договориться с Москвой сохранить «открытые двери» в части поставок препарата.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге вчера РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам.

При этом в Кремле не согласились с утверждением, что скандал вокруг «Спутника V» в Словакии подрывает доверие к данному препарату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна данной республике, то многие другие страны обрадуются возможности забрать ее себе.  

Ранее по теме: РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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