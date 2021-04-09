Вице-премьер Словакии рассказал о «высокопоставленных врагах» «Спутника V»

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге вчера РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам.