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РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нарушений этой страной условий контракта, сообщается на странице фонда в Twitter.

«РФПИ обратился к словацкому правительству с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контракта для использования ее в других странах», — сказано в сообщении.

В РФПИ пояснили, что в нарушение действующего контракта Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC), выполняющий роль фармацевтического регулятора в Словакии, начал проводить испытания «Спутника V» в лабораториях, не входящих в официальной сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). В итоге SIDC развернул кампанию по дезинформации против «Спутника V» и планирует дальнейшие провокации.

Накануне РФПИ написал, что в Словакии появились фейковые новости, что поставленный в страну препарат чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Российский фонд подчеркнул, что все партии «Спутника V» имеют одинаковое качество и проходят строгий контроль в институте им. Гамалеи, где тот был разработан.

В РФПИ выразили надежду, что Словакия решит свои внутренние разногласия. Там подчеркнули, что вакцины должны спасать жизни, а не использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе.

Словакия стала второй страной ЕС, зарегистрировавшей «Спутник V». Это произошло с подачи Игоря Матовича, который на тот момент, будучи премьер-министром страны, договорился о поставках партии препарата в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны входящих в нее лидеров правых партий. 30 марта на фоне скандала с препаратом от коронавируса политик ушел в отставку и 1 апреля вошел в новое правительство в статусе вице-премьера и министра финансов.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19. Вакцина зарегистрирована почти в 60 странах мира. 

Ранее по теме: Премьер Словакии заявил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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