РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нарушений этой страной условий контракта, сообщается на странице фонда в Twitter.
«РФПИ обратился к словацкому правительству с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контракта для использования ее в других странах», — сказано в сообщении.
В РФПИ пояснили, что в нарушение действующего контракта Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC), выполняющий роль фармацевтического регулятора в Словакии, начал проводить испытания «Спутника V» в лабораториях, не входящих в официальной сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). В итоге SIDC развернул кампанию по дезинформации против «Спутника V» и планирует дальнейшие провокации.
Накануне РФПИ написал, что в Словакии появились фейковые новости, что поставленный в страну препарат чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Российский фонд подчеркнул, что все партии «Спутника V» имеют одинаковое качество и проходят строгий контроль в институте им. Гамалеи, где тот был разработан.
В РФПИ выразили надежду, что Словакия решит свои внутренние разногласия. Там подчеркнули, что вакцины должны спасать жизни, а не использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе.
Словакия стала второй страной ЕС, зарегистрировавшей «Спутник V». Это произошло с подачи Игоря Матовича, который на тот момент, будучи премьер-министром страны, договорился о поставках партии препарата в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны входящих в нее лидеров правых партий. 30 марта на фоне скандала с препаратом от коронавируса политик ушел в отставку и 1 апреля вошел в новое правительство в статусе вице-премьера и министра финансов.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19. Вакцина зарегистрирована почти в 60 странах мира.