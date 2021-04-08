РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V»

Словакия стала второй страной ЕС, зарегистрировавшей «Спутник V». Это произошло с подачи Игоря Матовича, который на тот момент, будучи премьер-министром страны, договорился о поставках партии препарата в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны входящих в нее лидеров правых партий. 30 марта на фоне скандала с препаратом от коронавируса политик ушел в отставку и 1 апреля вошел в новое правительство в статусе вице-премьера и министра финансов.