В Кремле исключили снижение доверия к «Спутнику V» после скандала в Словакии
В Кремле не согласны с утверждением, что скандал вокруг отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии подрывает доверие к данному препарату, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза (ЕС). Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге вчера РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам.
«Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС. Там такая малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы. Это одна из лучших вакцин в мире. Одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире. Это показывает уже бигдата, которая имеется на этот счет», — сказал Песков.
Он добавил, что внутренние дискуссии Словакии не являются делом Кремля. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что если «Спутник V» не нужен данной республике, то многие другие страны обрадуются возможности забрать его себе.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19. Вакцина зарегистрирована почти в 60 странах мира.