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Россиянин Николаев выиграл золото Паралимпиады в плавании

Ведомости

Российский спортсмен Андрей Николаев выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 400 м вольным стилем, сообщил «Интерфакс».

Николаев проплыл дистанцию за 4 мин 25,16 с. Серебряную медаль получит итальянец Альберто Амодео (+0,77 с), бронзу – американец Мэттью Торрес (+3,31 с).

Накануне золото в плавании на спине на 100 м взял Богдан Мозговой. Он проплыл дистанцию за 1 мин 01,65 с и установил паралимпийский рекорд. 

Cборная спортсменов из России находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 23 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые медали.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Российский пловец Мозговой выиграл золото Паралимпиады и установил рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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