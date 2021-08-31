Россиянин Николаев выиграл золото Паралимпиады в плавании
Российский спортсмен Андрей Николаев выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 400 м вольным стилем, сообщил «Интерфакс».
Николаев проплыл дистанцию за 4 мин 25,16 с. Серебряную медаль получит итальянец Альберто Амодео (+0,77 с), бронзу – американец Мэттью Торрес (+3,31 с).
Накануне золото в плавании на спине на 100 м взял Богдан Мозговой. Он проплыл дистанцию за 1 мин 01,65 с и установил паралимпийский рекорд.
Cборная спортсменов из России находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 23 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые медали.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.