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Минздрав сообщил об увеличении риска смерти в течение полугода после COVID-19

Ведомости

На протяжении шести месяцев после перенесенного коронавируса резко возрастает риск смерти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Перенес ковид человек, особенно старшего возраста, – на протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», – сказал Мурашко, отметив, что после перенесенного коронавируса важно пройти углубленную диспансеризацию.

По его словам, у перенесших коронавирус пациентов могут возникнуть осложнения в виде тромбообразований, заболеваний, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, миокардитов, нарушений ритма сердца и других. «А симптомы, выраженные симптомы, сохраняются до восьми – девяти месяцев», – подчеркнул министр.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19.

Ранее по теме: Проценко сравнил летальность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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