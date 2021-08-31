Минздрав сообщил об увеличении риска смерти в течение полугода после COVID-19
На протяжении шести месяцев после перенесенного коронавируса резко возрастает риск смерти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Перенес ковид человек, особенно старшего возраста, – на протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», – сказал Мурашко, отметив, что после перенесенного коронавируса важно пройти углубленную диспансеризацию.
По его словам, у перенесших коронавирус пациентов могут возникнуть осложнения в виде тромбообразований, заболеваний, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, миокардитов, нарушений ритма сердца и других. «А симптомы, выраженные симптомы, сохраняются до восьми – девяти месяцев», – подчеркнул министр.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19.