Минздрав сообщил об увеличении риска смерти в течение полугода после COVID-19

По его словам, у перенесших коронавирус пациентов могут возникнуть осложнения в виде тромбообразований, заболеваний, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, миокардитов, нарушений ритма сердца и других. «А симптомы, выраженные симптомы, сохраняются до восьми – девяти месяцев», – подчеркнул министр.