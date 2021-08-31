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Путин посмертно наградил погибших пилотов Ил-112В орденами Мужества

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества трех погибших членов экипажа опытного образца самолета Ил-112В, который разбился во время испытательного полета в Подмосковье в середине августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича, Куимова Николая Дмитриевича, Хлудеева Николая Евгеньевича посмертно», — говорится в документе. Комаров и Куимов — летчики-испытатели 1-го класса, Хлудеев — бортинженер-испытатель 1-го класса.

Как сообщили «Ведомостям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сегодня, 31 августа, на военном кладбище в Мытищах состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа.

Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы.

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.

Ранее по теме: Причиной крушения Ил-112В могли стать неполадки винта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных