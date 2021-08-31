Путин посмертно наградил погибших пилотов Ил-112В орденами Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества трех погибших членов экипажа опытного образца самолета Ил-112В, который разбился во время испытательного полета в Подмосковье в середине августа. Документ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича, Куимова Николая Дмитриевича, Хлудеева Николая Евгеньевича посмертно», — говорится в документе. Комаров и Куимов — летчики-испытатели 1-го класса, Хлудеев — бортинженер-испытатель 1-го класса.
Как сообщили «Ведомостям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сегодня, 31 августа, на военном кладбище в Мытищах состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа.
Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.