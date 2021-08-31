Россияне выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете и установили рекорд
Российские пловцы Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников выиграли золото в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на Паралимпиаде в Токио, сообщил «Интерфакс». В эстафете принимали участие спортсмены с нарушениями зрения.
Россияне преодолели дистанцию за 3 мин 53,79 с и установили новый паралимпийский рекорд. Второе место заняла команда из Бразилии (+1,16 с), на третьем месте – команда из Украины (+1,36 с).
Сборная спортсменов из России находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 25 золотые, 15 серебряных и 33 бронзовые медали.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.