Россияне выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете и установили рекорд

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.