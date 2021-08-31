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Россияне выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете и установили рекорд

Ведомости

Российские пловцы Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников выиграли золото в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на Паралимпиаде в Токио, сообщил «Интерфакс». В эстафете принимали участие спортсмены с нарушениями зрения.

Россияне преодолели дистанцию за 3 мин 53,79 с и установили новый паралимпийский рекорд. Второе место заняла команда из Бразилии (+1,16 с), на третьем месте – команда из Украины (+1,36 с).

Сборная спортсменов из России находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 25 золотые, 15 серебряных и 33 бронзовые медали.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Россиянин Николаев выиграл золото Паралимпиады в плавании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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