РФПИ назвал причину прекращения применения «Спутника V» в Словакии

Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Изначально Словакии предоставили 200 000 доз «Спутника V», однако страна в итоге решила использовать только 40 000 из них. Вакцинация «Спутником V» стартовала в Словакии 7 июня текущего года.