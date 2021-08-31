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РФПИ назвал причину прекращения применения «Спутника V» в Словакии

Ведомости

Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V», новых поставок не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ранее минздрав Словакии сообщил, что с завтрашнего дня в стране прекращается применение российской вакцины.

«Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются», — говорится в сообщении. В Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, напомнили в фонде.

О регистрации «Спутника V» в Словакии РФПИ заявил 1 марта. После этого фонд рассказал о распространении фейковых новостей, будто поставленная в страну вакцина чем-то отличается от той, что получил подтвердивший ее эффективность научный журнал The Lancet.

Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Изначально Словакии предоставили 200 000 доз «Спутника V», однако страна в итоге решила использовать только 40 000 из них. Вакцинация «Спутником V» стартовала в Словакии 7 июня текущего года.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: Словакия завершает применение «Спутника V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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