РФПИ назвал причину прекращения применения «Спутника V» в Словакии
Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V», новых поставок не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ранее минздрав Словакии сообщил, что с завтрашнего дня в стране прекращается применение российской вакцины.
«Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются», — говорится в сообщении. В Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, напомнили в фонде.
О регистрации «Спутника V» в Словакии РФПИ заявил 1 марта. После этого фонд рассказал о распространении фейковых новостей, будто поставленная в страну вакцина чем-то отличается от той, что получил подтвердивший ее эффективность научный журнал The Lancet.
Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Изначально Словакии предоставили 200 000 доз «Спутника V», однако страна в итоге решила использовать только 40 000 из них. Вакцинация «Спутником V» стартовала в Словакии 7 июня текущего года.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.