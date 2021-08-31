Мурашко оценил продолжительность последствий «длинного» коронавируса

«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый "длинный ковид" — могут длиться 6-9 месяцев и более», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). К симптомам «длинного ковида» можно отнести неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, рассказал министр.