Мурашко оценил продолжительность последствий «длинного» коронавируса
Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут длиться до девяти месяцев и более, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый "длинный ковид" — могут длиться 6-9 месяцев и более», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). К симптомам «длинного ковида» можно отнести неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, рассказал министр.
Ранее Мурашко сообщил, что на протяжении шести месяцев после перенесенного коронавируса резко возрастает риск смерти. По его словам, у перенесших коронавирус пациентов могут возникнуть осложнения в виде тромбообразований, заболеваний, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, миокардита, нарушений ритма сердца.
По данным оперативного штаба на 31 августа, в России за сутки выявили 17 813 новых случаев коронавируса, 18 624 человека выздоровели, 795 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 183 000 летальных исходов.