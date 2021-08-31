Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Мурашко оценил продолжительность последствий «длинного» коронавируса

Ведомости

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут длиться до девяти месяцев и более, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый "длинный ковид" — могут длиться 6-9 месяцев и более», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). К симптомам «длинного ковида» можно отнести неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, рассказал министр.

Ранее Мурашко сообщил, что на протяжении шести месяцев после перенесенного коронавируса резко возрастает риск смерти. По его словам, у перенесших коронавирус пациентов могут возникнуть осложнения в виде тромбообразований, заболеваний, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, миокардита, нарушений ритма сердца.

По данным оперативного штаба на 31 августа, в России за сутки выявили 17 813 новых случаев коронавируса, 18 624 человека выздоровели, 795 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 183 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Минздрав сообщил об увеличении риска смерти в течение полугода после COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных