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Полностью российский экипаж отправится на МКС на «Союзе» в марте 2022 года

Ведомости

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 г., сообщается в материалах журнала »Русский космос». Ранее экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 г. на орбитальную станцию «Мир».

«18.03 запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта 2022 г.) с экипажем О. Артемьев, Д. Матвеев и С. Корсаков и его стыковка к модулю "Рассвет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в материалах журнала сообщается, что на 28 марта запланировано приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем.

В 2022 г. намечены две перестыковки «Союза МС-19»: первая — на 16 февраля, вторая — на июнь. Помимо этого в первом полугодии запланированы две перестыковки «Союза МС-19» — в феврале и марте.

Ранее по теме: Россия запустит собственный орбитальный космопорт
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных