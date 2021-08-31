Полностью российский экипаж отправится на МКС на «Союзе» в марте 2022 года
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 г., сообщается в материалах журнала »Русский космос». Ранее экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 г. на орбитальную станцию «Мир».
«18.03 запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта 2022 г.) с экипажем О. Артемьев, Д. Матвеев и С. Корсаков и его стыковка к модулю "Рассвет", — говорится в сообщении.
Кроме того, в материалах журнала сообщается, что на 28 марта запланировано приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем.
В 2022 г. намечены две перестыковки «Союза МС-19»: первая — на 16 февраля, вторая — на июнь. Помимо этого в первом полугодии запланированы две перестыковки «Союза МС-19» — в феврале и марте.