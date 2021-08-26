Россия запустит собственный орбитальный космопорт
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») работает над созданием первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта, сообщили в передаче на Youtube-канале РКК. Она получила название РОСС — Российская орбитальная служебная станция.
«Многомодульная станция, разрабатываемая в "Энергии", будет сроиться по принципу открытой архитектуры и с неограниченным сроком эксплуатации за счет заменяемых модулей. Предполагается запуск станции на высокоширотную орбиту, по сути, это проект, за которым стоит огромный опыт первых долговременных орбитальных станций серии "Салют", "Мир" и МКС», — рассказал диктор в эфире передачи.
Разработка первых модулей РОСС уже началась. Космонавты будут летать туда вахтовым методом, они не будут находиться там постоянно, сама же станция станет космопортом для других космических аппаратов. На ней будет создана инфраструктура для запуска и ремонта таких аппаратов.
Как рассказали в РКК «Энергия», РОСС будет представлять собой станцию-»облако»: в составе станции будет не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически будут подходить к станции для ее обслуживания.