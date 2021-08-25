Рогозин пригласил Маска, Брэнсона и Безоса на запуск «Союза МС-19»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск российского корабля «Союз МС-19», сообщает пресс-служба компании.
«Дмитрий Рогозин пригласил Маска, Брэнсона и Безоса на запуск корабля «Союз МС-19»», — говорится в сообщении.
Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж войдут космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
В рамках экспедиции планируется съемка первого в истории художественного фильма на орбите. Рабочее название картины — «Вызов». Художественный фильм — проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.