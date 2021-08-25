Рогозин пригласил Маска, Брэнсона и Безоса на запуск «Союза МС-19»

В рамках экспедиции планируется съемка первого в истории художественного фильма на орбите. Рабочее название картины — «Вызов». Художественный фильм — проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.