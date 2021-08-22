«Роскосмос» вывел на орбиту еще 34 спутника OneWeb
Низкоорбитальная группировка британских спутников OneWeb пополнилась еще 34 аппаратами, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Все 34 космических аппарата доставлены на расчетные орбиты разгонным блоком "Фрегат". Миссия выполнена», – написал он в Twitter.
Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb был осуществлен сегодня в 01.13 мск. Миссия прошла в штатном режиме, заказчик принял на связь все аппараты. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура, добавили в госкорпорации.
После этого запуска число аппаратов OneWeb на орбите увеличилось до 288.
Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.