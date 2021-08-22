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«Роскосмос» вывел на орбиту еще 34 спутника OneWeb

Ведомости

Низкоорбитальная группировка британских спутников OneWeb пополнилась еще 34 аппаратами, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

«Все 34 космических аппарата доставлены на расчетные орбиты разгонным блоком "Фрегат". Миссия выполнена», – написал он в Twitter.

Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb был осуществлен сегодня в 01.13 мск. Миссия прошла в штатном режиме, заказчик принял на связь все аппараты. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура, добавили в госкорпорации.

После этого запуска число аппаратов OneWeb  на орбите увеличилось до 288. 

Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных