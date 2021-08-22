«Роскосмос» вывел на орбиту еще 34 спутника OneWeb

Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb был осуществлен сегодня в 01.13 мск. Миссия прошла в штатном режиме, заказчик принял на связь все аппараты. Этот пуск стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим – с Байконура, добавили в госкорпорации.