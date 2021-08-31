В России могут появиться «умные» участковые пункты
Министерство внутренних дел (МВД) прорабатывает возможность создания «умных» участковых пунктов полиции в России, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов.
«Нашим главкомом совместно с заинтересованными подразделениями министерства прорабатывается возможность создания так называемых умных участковых пунктов полиции, позволяющих позиционировать их как инновационные помещения органов внутренних дел», — приводит его слова «МВД Медиа».
В таких пунктах будет находиться компьютерная техника и прочие современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности. Кроме того, эти помещения планируют оснастить системами идентификации преступников с использованием оперативно-справочных учетов, а также системами контроля и управления доступом и видеонаблюдением.
При этом Давыдов отметил, что все это в любом случае не заменит личного общения участковых с гражданами. Поэтому нужно развивать профессиональные навыки сотрудников и формировать их индивидуальные качества, резюмировал он.
В конце прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которого можно составлять фотороботы преступников и выявлять взаимосвязи между серийными преступлениями. На технологию собирались потратить 55 млн руб.