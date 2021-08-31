В России могут появиться «умные» участковые пункты

В таких пунктах будет находиться компьютерная техника и прочие современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности. Кроме того, эти помещения планируют оснастить системами идентификации преступников с использованием оперативно-справочных учетов, а также системами контроля и управления доступом и видеонаблюдением.