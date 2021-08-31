Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России могут появиться «умные» участковые пункты

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) прорабатывает возможность создания «умных» участковых пунктов полиции в России, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов.

«Нашим главкомом совместно с заинтересованными подразделениями министерства прорабатывается возможность создания так называемых умных участковых пунктов полиции, позволяющих позиционировать их как инновационные помещения органов внутренних дел», — приводит его слова «МВД Медиа».

В таких пунктах будет находиться компьютерная техника и прочие современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности. Кроме того, эти помещения планируют оснастить системами идентификации преступников с использованием оперативно-справочных учетов, а также системами контроля и управления доступом и видеонаблюдением.

При этом Давыдов отметил, что все это в любом случае не заменит личного общения участковых с гражданами. Поэтому нужно развивать профессиональные навыки сотрудников и формировать их индивидуальные качества, резюмировал он.

В конце прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которого можно составлять фотороботы преступников и выявлять взаимосвязи между серийными преступлениями. На технологию собирались потратить 55 млн руб.

Ранее по теме: МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных