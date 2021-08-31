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Проценко спрогнозировал возможную вспышку коронавируса в сентябре-октябре

Ведомости

В России может произойти всплеск заболеваемости коронавируса в конце сентября — начале октября, считает главный врач московской городской больницы №40 Денис Проценко, слова которого передает Ura.ru

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — сказал Проценко на пресс-конференции во время визита в Сургут.

По его словам, ситуация с коронавирусом будет зависеть от позиции граждан в отношении вакцинации.

«Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», — добавил он.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 813 человек, следует из статистики оперативного штаба на 31 августа. Этот показатель является минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 918 965. Умерли за все время пандемии 183 224 человека. Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 18 325 новых случаях COVID-19 и 792 летальных исходах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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