Проценко спрогнозировал возможную вспышку коронавируса в сентябре-октябре

В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 813 человек, следует из статистики оперативного штаба на 31 августа. Этот показатель является минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 918 965. Умерли за все время пандемии 183 224 человека. Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 18 325 новых случаях COVID-19 и 792 летальных исходах.