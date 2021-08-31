Проценко спрогнозировал возможную вспышку коронавируса в сентябре-октябре
В России может произойти всплеск заболеваемости коронавируса в конце сентября — начале октября, считает главный врач московской городской больницы №40 Денис Проценко, слова которого передает Ura.ru
«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — сказал Проценко на пресс-конференции во время визита в Сургут.
По его словам, ситуация с коронавирусом будет зависеть от позиции граждан в отношении вакцинации.
«Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», — добавил он.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 813 человек, следует из статистики оперативного штаба на 31 августа. Этот показатель является минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 918 965. Умерли за все время пандемии 183 224 человека. Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 18 325 новых случаях COVID-19 и 792 летальных исходах.