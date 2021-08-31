Мурашко оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
В России набирают обороты темпы вакцинации против коронавируса, в лидирующих по числу вакцинированных граждан регионах идет речь о единичных случаях заболевания COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает «РИА Новости».
«Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса», — сказал Мурашко в ходе встречи по видеосвязи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
По словам российского министра, научные исследования, проведенные в других государствах, доказали, что вакцина «Спутник V» эффективна против варианта коронавируса «дельта».
«Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», — отметил Мурашко.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.