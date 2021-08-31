Мурашко оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

«Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса», — сказал Мурашко в ходе встречи по видеосвязи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.