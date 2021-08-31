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Мурашко оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Ведомости

В России набирают обороты темпы вакцинации против коронавируса, в лидирующих по числу вакцинированных граждан регионах идет речь о единичных случаях заболевания COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает «РИА Новости».

«Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса», — сказал Мурашко в ходе встречи по видеосвязи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

По словам российского министра, научные исследования, проведенные в других государствах, доказали, что вакцина «Спутник V» эффективна против варианта коронавируса «дельта».

«Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», — отметил Мурашко.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: Мурашко оценил продолжительность последствий «длинного» коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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