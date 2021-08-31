Украина предложила Google сократить объем российского контента в украинском Youtube

«Мы сотрудничаем с Google с момента создания министерства, так как наши видения очень похожи. Сегодня обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского Youtube Music и Youtube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагают российский контент, который недопустим, когда на Украине идет война. Чтобы не повторять подобные случаи, мы предложили компаниям привлечь независимых украинских редакторов, которые будут выбирать контент», — написал он.