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Украина предложила Google сократить объем российского контента в украинском Youtube

Ведомости

Украина предложила компании Google уменьшить объем российского контента на стартовой странице украинского Youtube, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook. Для отбора контента Киев предложил привлечь независимых украинских редакторов.

«Мы сотрудничаем с Google с момента создания министерства, так как наши видения очень похожи. Сегодня обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского Youtube Music и Youtube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагают российский контент, который недопустим, когда на Украине идет война. Чтобы не повторять подобные случаи, мы предложили компаниям привлечь независимых украинских редакторов, которые будут выбирать контент», — написал он.

Такая мера откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии, считает Федоров.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных технологических компаний на Украине, включая Google, Facebook и Viber. Согласно новому закону, иностранные компании, поставляющие Украине электронные услуги на сумму от 1 млн гривен в год, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис. 

Ранее по теме: Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных