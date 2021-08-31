Украина предложила Google сократить объем российского контента в украинском Youtube
Украина предложила компании Google уменьшить объем российского контента на стартовой странице украинского Youtube, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook. Для отбора контента Киев предложил привлечь независимых украинских редакторов.
«Мы сотрудничаем с Google с момента создания министерства, так как наши видения очень похожи. Сегодня обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского Youtube Music и Youtube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагают российский контент, который недопустим, когда на Украине идет война. Чтобы не повторять подобные случаи, мы предложили компаниям привлечь независимых украинских редакторов, которые будут выбирать контент», — написал он.
Такая мера откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии, считает Федоров.
В конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных технологических компаний на Украине, включая Google, Facebook и Viber. Согласно новому закону, иностранные компании, поставляющие Украине электронные услуги на сумму от 1 млн гривен в год, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис.