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Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных технологических компаний на Украине, включая Google, Facebook и Viber. Об этом сообщает офис главы украинского государства.

«Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Согласно новому закону, иностранные компании, поставляющие Украине электронные услуги на сумму от 1 млн гривен в год, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис. Упрощенная отчетность должна высылаться в электронной форме «на государственном (украинском. — прим. ред.) или английском языке».

От уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Введение подобного налога обосновывается в том числе зарубежным опытом. «Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Белоруссии, Казахстане», — говорится в сообщении.

В российской юрисдикции НДС взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: реклама, продажа приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и так далее. По оценкам экспертов, этот сбор приносит в российский бюджет порядка 50 млрд руб. в год. В марте 2021 г. «Ведомости» узнали, что в правительстве обсуждают новый «налог на Google». Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в сети.

Ранее по теме: В правительстве обсуждают новый «Налог на Google»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных