Зеленский ввел на Украине «налог на Google»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных технологических компаний на Украине, включая Google, Facebook и Viber. Об этом сообщает офис главы украинского государства.
«Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Согласно новому закону, иностранные компании, поставляющие Украине электронные услуги на сумму от 1 млн гривен в год, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис. Упрощенная отчетность должна высылаться в электронной форме «на государственном (украинском. — прим. ред.) или английском языке».
От уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.
Введение подобного налога обосновывается в том числе зарубежным опытом. «Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Белоруссии, Казахстане», — говорится в сообщении.
В российской юрисдикции НДС взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: реклама, продажа приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и так далее. По оценкам экспертов, этот сбор приносит в российский бюджет порядка 50 млрд руб. в год. В марте 2021 г. «Ведомости» узнали, что в правительстве обсуждают новый «налог на Google». Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в сети.