Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

В российской юрисдикции НДС взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: реклама, продажа приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и так далее. По оценкам экспертов, этот сбор приносит в российский бюджет порядка 50 млрд руб. в год. В марте 2021 г. «Ведомости» узнали, что в правительстве обсуждают новый «налог на Google». Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в сети.