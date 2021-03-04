В правительстве обсуждают новый «Налог на Google»Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в сети
Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, рассказали «Ведомостям» его участники. На нем присутствовали, в частности, представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций. Встреча состоялась в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития российской IT-отрасли, говорят ее участники.
«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог», рассказал «Ведомостям» один из участников совещания. – Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».
Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли, говорит собеседник «Ведомостей». Примерный срок принятия решения по данному вопросу – до середины текущего года.
Информацию о возможном введении «Цифрового налога» подтвердил «Ведомостям» еще один участник совещания у Чернышенко. Он добавил, что также участники совещания обсуждали возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как «налог на Google». Он был введен в 2017 г. и касается тех digital-компаний, которые продают в РФ игры, базы данных и иной софт дистанционным способом. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков повысились – об этом клиентов, а частности, уведомили Google, Microsoft и Facebook.
Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств – по словам участников совещания, такую вводную часть произнес Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, чреватыми выпадающими доходами бюджета.
Представители Федеральной налоговой службы не ответили на запрос «Ведомостей». В пресс-службе Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки IT-отрасли, как, в частности, перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.
НДС на электронные услуги приносит в бюджет порядка 50 млрд руб. в год, что меньше, чем потенциальные потери компаний, не имеющих в настоящий момент права на льготную налоговую ставку, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, более эффективным было бы не перекрестное субсидирование одних игроков рынка за счет других, а возврат к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, предлагающих свои услуги через иностранные платформы.
«Прямая увязка налоговых платежей с определенными направлениями расходов противоречит принципу общего покрытия расходов бюджетов, – объясняет старший преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Козлов. – Следовательно, потребуется внести изменения в соответствующие статьи Бюджетного кодекса. В том же Бюджетном кодексе определено, что порядок и случаи предоставления соответствующих субсидий должны быть установлены законом о федеральном бюджете, а механизм предоставления субсидии определен нормативным правовым актом правительства». Такой механизм может пойти вразрез с режимом наибольшего благоприятствования, являющегося одним из базовых принципов Всемирной торговой организации, предупреждает эксперт.
«Идея «Цифрового налога» отдаленно напоминает перекрестное субсидирование в электроэнергетике, но очевидно, что задействованные там механизмы неприменимы в IT-сфере. Если будет принято решение о выборе именно такого механизма, то он может быть реализован через создание целевого фонда в рамках одного из институтов развития, который бы в последующем предоставлял межбюджетные трансферты отечественным IT-организациям на выполнение работ и оказание услуг», – добавляет Козлов.
«Целевая поддержка может быть благом в некоторых случаях. Но основное, что ожидается от государства, – сохранение прозрачного регулирования, обеспечение устойчивого спроса, в том числе со стороны госструктур как крупнейшего заказчика, и оптимальное налогообложение», – считает генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
В первую очередь важно сохранение последовательной политики в этой части. Финансовые подпорки для работающих по рыночным правилам компаний вторичны, считает он.
«Многое зависит от наличия или отсутствия политической воли и наличия консенсуса между ветвями власти относительно необходимости внесения изменений в законодательство, – прокомментировал возможные нововведения партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Как показывает практика, в целом введение нового налога путем внесения изменений в Налоговый кодекс, федеральные законы и подзаконные акты возможно даже за месяц – при определенных обстоятельствах, требующих оперативных действий, это может случиться и быстрее». Пройти все чтения и получить положительные отзывы на законопроект не так сложно, но другой вопрос – насколько грамотно будут эти изменения интегрированы, насколько тщательно будут продуманы и проработаны нюансы, связанные с последующим применением норм, отмечает юрист. По его оценке, проработка нюансов, необходимых для того, чтобы новые нормы заработали, займет как минимум год.
В пресс-службе Дмитрия Чернышенко «Ведомостям» заявили, что предложения по мерам поддержки готовит Минцифры совместно с IT-отраслью: «В процессе участвует около 200 представителей компаний. Пока Минцифры не внесло предложения в правительство, комментировать их по сути преждевременно».