В правительстве обсуждают новый «Налог на Google»

Информацию о возможном введении «Цифрового налога» подтвердил «Ведомостям» еще один участник совещания у Чернышенко. Он добавил, что также участники совещания обсуждали возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как «налог на Google». Он был введен в 2017 г. и касается тех digital-компаний, которые продают в РФ игры, базы данных и иной софт дистанционным способом. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков повысились – об этом клиентов, а частности, уведомили Google, Microsoft и Facebook.