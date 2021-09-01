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В России вступила в силу «гаражная амнистия»

Ведомости

Закон о введении в России «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября. Согласно документу, до 2026 г. россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых построены их гаражи.

Согласно закону, гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 г., можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков. Такое право получат и наследники прежних владельцев, и те, кто купил гараж у первоначального собственника. Зарегистрировать можно будет и участки под «сваренными» некапитальными гаражами, если земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

До этого еще на пять лет, до 1 марта 2026 г., была продлена «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных