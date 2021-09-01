В России вступила в силу «гаражная амнистия»
Закон о введении в России «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября. Согласно документу, до 2026 г. россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых построены их гаражи.
Согласно закону, гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 г., можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков. Такое право получат и наследники прежних владельцев, и те, кто купил гараж у первоначального собственника. Зарегистрировать можно будет и участки под «сваренными» некапитальными гаражами, если земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
До этого еще на пять лет, до 1 марта 2026 г., была продлена «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно