В России вступила в силу «гаражная амнистия»

Согласно закону, гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 г., можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков. Такое право получат и наследники прежних владельцев, и те, кто купил гараж у первоначального собственника. Зарегистрировать можно будет и участки под «сваренными» некапитальными гаражами, если земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.