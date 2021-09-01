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Глава Минобрнауки оценил долю привитых от коронавируса студентов

Ведомости

Более 12% российских студентов вакцинировались от коронавируса, сообщил НТВ министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В целом, если по России брать, эти цифры больше 12%», – сказал Фальков. Среди сотрудников российских университетов прививку сделали 45%, в Москве этот показатель превышает 60%, рассказал министр. По его словам, вузам предстоит организовать разъяснительную работу, чтобы студенты, в том числе иностранные, могли принять решение о вакцинации.

Ранее ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства сообщало, что Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не вакцинировались от коронавируса или получили медотвод. Позже Фальков заявил, что министерство считает недопустимым введение ограничений для студентов из-за отсутствия прививки от коронавируса. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что вузы, безосновательно применяющие ограничительные и принудительные меры к студентам из-за коронавируса, могут столкнуться с административными решениями.

В России на данный момент зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее по теме: Садовничий назвал долю привитых сотрудников и студентов в российских вузах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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