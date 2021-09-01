Глава Минобрнауки оценил долю привитых от коронавируса студентов

Ранее ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства сообщало, что Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не вакцинировались от коронавируса или получили медотвод. Позже Фальков заявил, что министерство считает недопустимым введение ограничений для студентов из-за отсутствия прививки от коронавируса. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что вузы, безосновательно применяющие ограничительные и принудительные меры к студентам из-за коронавируса, могут столкнуться с административными решениями.