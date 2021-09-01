Заключенным в СИЗО «Лефортово» разрешили спать днем
Администрация СИЗО «Лефортово» в Москве разрешила заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключенным брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. <...> Спать днем теперь также разрешается – на застеленной кровати, соответственно», – сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Мельников сообщил, что администрация СИЗО запретила заключенным изолятора спать днем. По его словам, во время посещения бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала заключенные рассказали о данном запрете. Заключенным также перестали транслировать новости по радио, сказал Мельникову Фургал. ОНК направила обращение к администрации изолятора для устранения этих проблем.
Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» уже больше года. Он был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Экс-губернатора обвиняют в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Вину Фургал не признает. На данный момент его арест продлен до 7 октября.