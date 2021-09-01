Заключенным в СИЗО «Лефортово» разрешили спать днем

Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» уже больше года. Он был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Экс-губернатора обвиняют в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Вину Фургал не признает. На данный момент его арест продлен до 7 октября.