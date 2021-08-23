Заключенным СИЗО «Лефортово» запретили дневной сон
Администрация СИЗО «Лефортово» в Москве запретила заключенным изолятора спать днем, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова. По его словам, во время посещения бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала заключенные СИЗО рассказали о данном запрете.
«Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен», — рассказал Мельников.
Помимо введения запрета заключенным перестали транслировать новости по радио, рассказал Мельникову Фургал.
«Ранее в "Лефортово" было множество радиоточек, где можно было послушать актуальные новости. Теперь же работает почему-то только одна точка, где транслируют исключительно музыку. Сергей Иванович пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира», — считает Мельников.
ОНК направила обращение к администрации изолятора для устранения этих проблем, отметил член ОНК. Комиссия будет держать ситуацию на контроле, чтобы изменить ее в лучшую сторону, подчеркнул Мельников.
Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» уже больше года. Он был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Фургала обвиняют в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов. На данный момент арест Фургала продлен до 7 октября.