В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими

Последняя редакция Красной книги была утверждена в марте 2020 г. В нее были включены 43 новых вида, подвида или популяции животных: 29 птиц и 14 млекопитающих. Редкими были признаны чернозобая гагара, красношейная поганка, малая колпица, несколько подвидов и популяций серого гуся и гуменника, а также европейская широкоушка, черношапочный сурок, индийский дикобраз, два подвида песца, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько подвидов и популяций северного оленя и т.д.