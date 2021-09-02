В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими
По подсчетам Минприроды, 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Они отнесены к категории редкости, сообщил «Коммерсантъ».
«Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие», — сообщило издание. За последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных, в том числе тур, степной тарпан и морская корова.
Минприроды ведет Красную книгу, в которую вносятся редкие виды и меры по их охране. С 1983 года в России ведется Красная книга по животным, с 1988 – по растениям и грибам. Сейчас в книге находятся 443 объекта животного мира и 676 видов растений.
Последняя редакция Красной книги была утверждена в марте 2020 г. В нее были включены 43 новых вида, подвида или популяции животных: 29 птиц и 14 млекопитающих. Редкими были признаны чернозобая гагара, красношейная поганка, малая колпица, несколько подвидов и популяций серого гуся и гуменника, а также европейская широкоушка, черношапочный сурок, индийский дикобраз, два подвида песца, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько подвидов и популяций северного оленя и т.д.