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В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими

Ведомости

По подсчетам Минприроды, 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Они отнесены к категории редкости, сообщил «Коммерсантъ».

«Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие», — сообщило издание. За последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных, в том числе тур, степной тарпан и морская корова.

Минприроды ведет Красную книгу, в которую вносятся редкие виды и меры по их охране. С 1983 года в России ведется Красная книга по животным, с 1988 – по растениям и грибам. Сейчас в книге находятся 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Последняя редакция Красной книги была утверждена в марте 2020 г. В нее были включены 43 новых вида, подвида или популяции животных: 29 птиц и 14 млекопитающих. Редкими были признаны чернозобая гагара, красношейная поганка, малая колпица, несколько подвидов и популяций серого гуся и гуменника, а также европейская широкоушка, черношапочный сурок, индийский дикобраз, два подвида песца, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько подвидов и популяций северного оленя и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных