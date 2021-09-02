В Минздраве назвали количество привитых от коронавируса россиян
В России от коронавируса привились свыше 45 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко.
«На сегодняшний день у нас в стране провакцинировано более 45 млн россиян», — сказал Фисенко в четверг в кулуарах Восточного экономического форума.
Он напомнил, что гражданам в данный момент доступны все четыре российские вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Массовая вакцинация в стране началась в январе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации против коронавируса в стране набирают обороты: в лидирующих по числу вакцинированных граждан регионах идет речь о единичных случаях заболевания COVID-19.