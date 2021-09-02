Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

Приобрести вакцинный тур смогут жители всех стран, с которыми к моменту старта программы будет запущено регулярнее авиасообщение. По словам Догузовой, сейчас обсуждается формат туров, которые предоставят доступ ко всем зарегистрированным в России вакцинам от коронавируса. На текущий момент их пять: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» «КовиВак» и «Спутник лайт».