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Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

Ведомости

Ростуризм и Минздрав планируют запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 г. Об этом сообщила «Ведомостям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы рассчитываем, что до конца года запустим этот механизм. Это наша совместная работа с Минздравом», — сказала Догузова. Туристы и туроператоры выражают высокий интерес к вакцинным турам, добавила она.

Приобрести вакцинный тур смогут жители всех стран, с которыми к моменту старта программы будет запущено регулярнее авиасообщение. По словам Догузовой, сейчас обсуждается формат туров, которые предоставят доступ ко всем зарегистрированным в России вакцинам от коронавируса. На текущий момент их пять: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» «КовиВак» и «Спутник лайт».

«Вакцинные туры позволят нам перезагрузить въездной туризм, начать постепенно восстанавливать экспорт услуг, который очень сильно просел», — сказала Догузова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных