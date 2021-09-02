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В рейтинг лучших вузов мира вошло рекордное число российских университетов

Ведомости

В мировой рейтинг профильного британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) в 2021 г. вошли 60 российских вузов. Это рекордное число за все время существования рейтинга.

Лидером среди российских вузов стал МГУ, ранее уже присутствовавший в рейтинге. Однако в этом году он поднялся на 16 позиций, до 158-го места, и единственным из России вошел в топ-200. В рейтинг также вошел МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет, ВШЭ (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500) и другие вузы.

Топ-10 заняли исключительно британские и американские вузы. Первое место в рейтинге занял британский Оксфордский университет. В тройку лидеров вошли американские Калифорнийский технологический институт и Гарвард. Американский Стэндфордский университет занял четвертое место, британский Кембридж — пятое. В десятку вошли Массачусетский технологический институт (MIT, 6-е место), Принстон (7-е место), Калифорнийский университет Беркли (8-е место), Йель (9-е место) и Колумбийский университет.

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Лишь на 15-м месте оказался университет Цюриха (Швейцария). Далее на 16-м — Пекинский университет, а на 17-м — Университет Цинхуа.

В рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп. Это цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и степень глобальности университета (привлечение лучших иностранных сотрудников и студентов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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