В рейтинг лучших вузов мира вошло рекордное число российских университетов

Лидером среди российских вузов стал МГУ, ранее уже присутствовавший в рейтинге. Однако в этом году он поднялся на 16 позиций, до 158-го места, и единственным из России вошел в топ-200. В рейтинг также вошел МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет, ВШЭ (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500) и другие вузы.