В рейтинг лучших вузов мира вошло рекордное число российских университетов
В мировой рейтинг профильного британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) в 2021 г. вошли 60 российских вузов. Это рекордное число за все время существования рейтинга.
Лидером среди российских вузов стал МГУ, ранее уже присутствовавший в рейтинге. Однако в этом году он поднялся на 16 позиций, до 158-го места, и единственным из России вошел в топ-200. В рейтинг также вошел МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет, ВШЭ (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500) и другие вузы.
Топ-10 заняли исключительно британские и американские вузы. Первое место в рейтинге занял британский Оксфордский университет. В тройку лидеров вошли американские Калифорнийский технологический институт и Гарвард. Американский Стэндфордский университет занял четвертое место, британский Кембридж — пятое. В десятку вошли Массачусетский технологический институт (MIT, 6-е место), Принстон (7-е место), Калифорнийский университет Беркли (8-е место), Йель (9-е место) и Колумбийский университет.
Лишь на 15-м месте оказался университет Цюриха (Швейцария). Далее на 16-м — Пекинский университет, а на 17-м — Университет Цинхуа.
В рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп. Это цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и степень глобальности университета (привлечение лучших иностранных сотрудников и студентов).