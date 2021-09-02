Россияне смогут зарегистрироваться по месту пребывания на госуслугах
Цифровой сервис регистрации россиян по месту пребывания начал работать на портале госуслуг, для регистрации больше не нужно будет посещать территориальное подразделение МВД, сообщила пресс-служба министерства. Сервис был разработан МВД совместно с Минцифры.
Получить согласие собственника на регистрацию в квартире можно в электронном виде. Для регистрации в квартире россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости.
Далее обращающийся получит свидетельство о регистрации по месту пребывания в личном кабинете портала в виде электронного документа с усиленной квалифицированной подписью. Электронное свидетельство будет равнозначно бумажному с печатью МВД. Документ можно распечатать и предъявлять при необходимости.
В МВД отметили, что сервис доступен во всех регионах России. Более 90% информации в документе заполняется автоматически, поэтому возможные ошибки сведены к минимуму, добавили в пресс-службе. С 1 июля 2022 г. через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.