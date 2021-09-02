Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россияне смогут зарегистрироваться по месту пребывания на госуслугах

Ведомости

Цифровой сервис регистрации россиян по месту пребывания начал работать на портале госуслуг, для регистрации больше не нужно будет посещать территориальное подразделение МВД, сообщила пресс-служба министерства. Сервис был разработан МВД совместно с Минцифры.

Получить согласие собственника на регистрацию в квартире можно в электронном виде. Для регистрации в квартире россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости.

Далее обращающийся получит свидетельство о регистрации по месту пребывания в личном кабинете портала в виде электронного документа с усиленной квалифицированной подписью. Электронное свидетельство будет равнозначно бумажному с печатью МВД. Документ можно распечатать и предъявлять при необходимости.

В МВД отметили, что сервис доступен во всех регионах России. Более 90% информации в документе заполняется автоматически, поэтому возможные ошибки сведены к минимуму, добавили в пресс-службе. С 1 июля 2022 г. через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.

Ранее по теме: Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных