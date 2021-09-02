Россияне смогут зарегистрироваться по месту пребывания на госуслугах

В МВД отметили, что сервис доступен во всех регионах России. Более 90% информации в документе заполняется автоматически, поэтому возможные ошибки сведены к минимуму, добавили в пресс-службе. С 1 июля 2022 г. через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.