Польша ввела режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. За последние месяцы число нелегальных мигрантов из третьих стран, пересекших границу Литвы, в десятки раз превысило показатели за 2020 г.