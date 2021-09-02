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Польша ввела режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Ведомости

Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах, соответствующее решение подписал президент страны Анджей Дуда в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По требованию совета министров от 31 августа 2021 г. издано постановление о введении 30-дневного чрезвычайного положения в части Подляского и Люблинского воеводств», — говорится в сообщении. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».

В связи с режимом ЧП в Подляском и Люблинском воеводствах приостанавливается право на проведение массовых мероприятий, вводится запрет на пребывание в ряде установленных мест в установленное время (ограниченный комендантский час), ограничение доступа к информации о деятельности государственных служб по противодействию миграции.

23 августа глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна вслед за Литвой построит забор на границе с Белоруссией высотой в 2,5 м для противодействия нелегальной миграции. До этого власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. Польша также отправила подразделения полиции в Литву для помощи стране в сдерживании нелегальной миграции.

Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. За последние месяцы число нелегальных мигрантов из третьих стран, пересекших границу Литвы, в десятки раз превысило показатели за 2020 г.

Ранее по теме: Полицейских Польши направили в Литву для помощи в охране границы от мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных