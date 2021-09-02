Захарова обвинила Google и Apple в игнорировании российских законов

«Системный характер приобрела практика игнорирования рядом крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований компетентных органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути, были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям», — сказала Захарова.