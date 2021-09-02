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Захарова обвинила Google и Apple в игнорировании российских законов

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практика игнорирования требований российского законодательства крупными западными IT-компаниями приобрела системный характер. Об этом она сказала в ходе брифинга для СМИ.

«Системный характер приобрела практика игнорирования рядом крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований компетентных органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути, были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям», — сказала Захарова.

По ее словам, на фоне «легкомысленного» и «равнодушного» отношения к нормам российского законодательства эти компании демонстрируют большую «готовность к диалогу с органами власти в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада».

«Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений полномочных российских структур в отношении признанного экстремистским контента, приобретает по-настоящему неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов», — добавила она.

1 июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных