Захарова обвинила Google и Apple в игнорировании российских законов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практика игнорирования требований российского законодательства крупными западными IT-компаниями приобрела системный характер. Об этом она сказала в ходе брифинга для СМИ.
«Системный характер приобрела практика игнорирования рядом крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований компетентных органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути, были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям», — сказала Захарова.
По ее словам, на фоне «легкомысленного» и «равнодушного» отношения к нормам российского законодательства эти компании демонстрируют большую «готовность к диалогу с органами власти в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада».
«Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений полномочных российских структур в отношении признанного экстремистским контента, приобретает по-настоящему неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов», — добавила она.
1 июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.