Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

Ранее срок ареста Медведчука был продлен до 7 сентября. Его защита просила суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения. Требование объяснялось тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.