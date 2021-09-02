Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября
Печерский районный суд Киева продлил главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста на два месяца — до 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на судью.
«Ходатайство прокуратуры удовлетворить. Продлить до 31 октября срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — цитирует агентство судью.
Ранее срок ареста Медведчука был продлен до 7 сентября. Его защита просила суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения. Требование объяснялось тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.
Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест 13 мая. За два дня до домашнего ареста Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).