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Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

Ведомости

Печерский районный суд Киева продлил главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста на два месяца — до 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить. Продлить до 31 октября срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — цитирует агентство судью.

Ранее срок ареста Медведчука был продлен до 7 сентября. Его защита просила суд отменить решение первой инстанции и не применять никакой меры пресечения. Требование объяснялось тем, что прокуратура не предоставила оснований для продолжения срока домашнего ареста политика и доказательств его вины.

Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест 13 мая. За два дня до домашнего ареста Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее по теме: Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчуку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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