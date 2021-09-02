Общая площадь лесных пожаров в России выросла на 20% в 2021 году
Площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнем, увеличилась больше чем на 20%», – сказала Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба. Она отметила, что причиной более 66% пожаров становится антропогенный фактор, еще 34% возникают из-за природных явлений.
При этом в последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму. В этом году первые пожары были зафиксированы в январе на территории двух субъектов, рассказала вице-премьер.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 2 сентября, на территории России действовало 128 лесных пожаров, из них 35 в Якутии, 34 в Свердловской области и 20 в Иркутской области. Режим ЧС в настоящее время введен на территории Нижегородской области, республик Марий Эл, Мордовия и Саха (Якутия).