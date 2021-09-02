Общая площадь лесных пожаров в России выросла на 20% в 2021 году

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнем, увеличилась больше чем на 20%», – сказала Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба. Она отметила, что причиной более 66% пожаров становится антропогенный фактор, еще 34% возникают из-за природных явлений.