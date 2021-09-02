МЧС предупредило о заморозках в Московской области

«В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки –2 … 0 градусов», – говорится в сообщении. В этой связи МЧС рекомендует людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – снизить скорость движения, строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.