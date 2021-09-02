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МЧС предупредило о заморозках в Московской области

Ведомости

Заморозки с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов ожидаются в Московской области ночью и утром 3 сентября, следует из экстренного предупреждения регионального главка МЧС.

«В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки –2 … 0 градусов», – говорится в сообщении. В этой связи МЧС рекомендует людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – снизить скорость движения, строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

«Помните, что на скользкой влажной дороге нельзя тормозить резко», – подчеркнули в ведомстве.

25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. В подмосковном Волоколамске минимальная температура составила плюс 2,4 градуса, в Клину – плюс 3,1, в Можайске – плюс 4,4. Позже Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках 28 и 29 августа в некоторых регионах России, в том числе в Карелии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской и Костромской областях, Забайкальском крае и Башкортостане.

Ранее по теме: Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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