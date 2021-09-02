МЧС предупредило о заморозках в Московской области
Заморозки с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов ожидаются в Московской области ночью и утром 3 сентября, следует из экстренного предупреждения регионального главка МЧС.
«В ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки –2 … 0 градусов», – говорится в сообщении. В этой связи МЧС рекомендует людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – снизить скорость движения, строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
«Помните, что на скользкой влажной дороге нельзя тормозить резко», – подчеркнули в ведомстве.
25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. В подмосковном Волоколамске минимальная температура составила плюс 2,4 градуса, в Клину – плюс 3,1, в Можайске – плюс 4,4. Позже Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках 28 и 29 августа в некоторых регионах России, в том числе в Карелии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской и Костромской областях, Забайкальском крае и Башкортостане.