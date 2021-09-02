В Ивановской области выплатят по 3000 рублей перенесшим COVID-19 пенсионерам

«Независимо от того, переболели люди дома или в больнице с первого дня пандемии и до 1 мая этого года, единовременно выплатим по 3 тысячи рублей», – сказал Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба областного правительства. Он отметил, что эти средства будут выделены на восстановление здоровья переболевших COVID-19. Глава региона подчеркнул, что до появления вакцин «люди массово болели» и у них не было возможности полностью обезопасить себя.