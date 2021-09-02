В Ивановской области выплатят по 3000 рублей перенесшим COVID-19 пенсионерам
Власти Ивановской области выплатят по 3000 руб. гражданам старше 65 лет, переболевшим COVID-19 с начала пандемии до 1 мая 2021 г., заявил губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с активом ветеранских организаций.
«Независимо от того, переболели люди дома или в больнице с первого дня пандемии и до 1 мая этого года, единовременно выплатим по 3 тысячи рублей», – сказал Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба областного правительства. Он отметил, что эти средства будут выделены на восстановление здоровья переболевших COVID-19. Глава региона подчеркнул, что до появления вакцин «люди массово болели» и у них не было возможности полностью обезопасить себя.
Член Совета Федерации Виктор Смирнов рассказал, что ветераны региона активно занимаются восстановлением здоровья, «но инфляция подъела их доходы, расходы на медикаменты и витамины, рекомендованные медиками, подросли».
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Сегодня пенсионерам начали поступать эти выплаты.