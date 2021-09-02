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Пенсионерам начали поступать выплаты в 10 000 рублей

Ведомости

Российским пенсионерам, включая работающих, стали перечислять единовременные выплаты от государства в размере 10 000 руб., сообщила пресс-служба «Единой России». Средства получают в том числе те, кому полагаются пенсии по инвалидности и потере кормильца.

Более 30 млн человек деньги поступят на банковские карты. Еще 12,7 млн граждан начнут получать их через «Почту России» с 3 сентября.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что сегодня к 11:00 мск свыше 60% социальных выплат пенсионерам от государства зачислили на счета клиентов.

«На 11:00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17:00», — сообщил он.

24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Так, к 23 августа годовой прирост потребительских цен, по данным Минэкономразвития, составил 6,68%, что стало максимумом с августа 2016 г.

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Общий объем выплат пенсионерам составит порядка 500 млрд руб. При этом для получения средств подавать какие-либо заявления не нужно: средства поступят автоматически.

Вчера Росстат сообщил, что средний размер пенсии в России по итогам июля составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении размер таких выплат сократился на 0,9 п. п., следовало из доклада ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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