Пенсионерам начали поступать выплаты в 10 000 рублей

24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Так, к 23 августа годовой прирост потребительских цен, по данным Минэкономразвития, составил 6,68%, что стало максимумом с августа 2016 г.