Попова заявила об отсутствии распространения новых штаммов COVID-19 в России

«Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда" и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, превалирующим в России, как и в значительной части стран мира, остается штамм дельта.