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Попова заявила об отсутствии распространения новых штаммов COVID-19 в России

Ведомости

Новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», не распространяются в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда" и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, превалирующим в России, как и в значительной части стран мира, остается штамм дельта.

В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. В том же месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «лямбда»-штамм коронавируса в список представляющих интерес.

Ранее по теме: В Австрии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «лямбда»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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