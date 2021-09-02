Попова заявила об отсутствии распространения новых штаммов COVID-19 в России
Новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», не распространяются в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда" и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, превалирующим в России, как и в значительной части стран мира, остается штамм дельта.
В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. В том же месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «лямбда»-штамм коронавируса в список представляющих интерес.