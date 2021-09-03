Голикова раскрыла подробности проекта «санитарный щит» в России
В рамках проекта «санитарный щит» в России к 2024 г. появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, приводящими к летальному исходу, сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова в ходе II марафона «Новое знание».
«Мы создаем и планируем это завершить к 2024 г. — трехуровневую систему лабораторий по всей стране, в которых будет доступно выявление новых инфекций. К 2024 г. планируем создание в РФ 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут всем этим заниматься. Сейчас таких три», — сказала она.
Она пояснила, что в таких лабораториях будут работать с вирусами и бактериями первой и второй групп патогенности. Речь идет об очень заразных и вызывающих смерть инфекциях. COVID-19, по ее словам, относится ко второй группе. Также в качестве примера вице-премьер привела чуму и сибирскую язву.
Правительство решило создать такие лаборатории из-за пандемии коронавируса. Голикова выразила уверенность, что мир еще столкнется с подобными явлениями в дальнейшем. До коронавируса в разных государствах насчитывалось суммарно 60 таких лабораторий, добавила она. В России же к 2030 г. их станет 30.
В данных лабораториях будут разрабатывать вакцины от различных инфекций, причем срок реализации подобных проектов не должен превышать четырех месяцев, уточнила вице-премьер.
Кроме того, в рамках «санитарного щита» по всему периметру российской границы организуют проведение экспресс-диагностики на грипп и COVID-19. Предполагается, что результат будет получен за 60 минут.
«Мы планируем создание международного центра реагирования на эпидемии с четырьмя сотрудничающими лабораториями. Их работа будет направлена на то, чтобы быстро выявить и секвенировать вирус, если он для нас неизвестен», — добавила Голикова. Она уточнила, что вирус должен полностью распознаваться учеными за 24 часа.
В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у страны должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. При появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре дня создать собственные тест-системы и эффективную вакцину, отметил он. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г. На эти цели до 2024 г. власти направят 30 млрд руб.